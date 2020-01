Košická výzva k ochrane utečencov – Vráťme sa k vláde práva

Košice - Predstavitelia 13 organizácií zastupujúci viacerých členov Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE) z 9 európskych štátov (od Švajčiarska po Bielorusko) sa stretli 16. a 17. januára v Košiciach.

Cieľom stretnutia bolo, aby prediskutovali predbežnú pozíciu k pripravovanému Európskemu paktu o migrácii a azyle. Odborníci otvorili aj otázku o možnom príspevku strednej Európy k spoločnej a udržateľnej azylovej politike Európskej únie.

V úvode zhodnotili, že napriek určitému pozitívnemu vývoju, ako je napríklad prísľub členských krajín EÚ, že budú pri otázkach presídľovania a pri osobách bez občianstva vystupovať aktívnejšie, alebo prijatie tzv. Maltskej deklarácie, v ktorej sa Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta dohodli na dočasnom systéme prerozdeľovania prichádzajúcich utečencov/migrantov, zostávajú tie najvypuklejšie problémy nevyriešené.

Pre utečencov stále neexistuje legálna možnosť dostať sa do Európy, umierajú na mori, sú v rozpore so zákonom posielaní späť už od hraníc bez možnosti vôbec podať žiadosť o azyl, na čo má právo každý (žiadosť je možné podať až na európskej pôde; podanie neznamená, že mu bude vyhovené, pozn.). Situácia na gréckych ostrovoch je alarmujúca už roky a nevyriešené zostávajú aj dobre zdokumentované porušovania ľudských práv na Balkáne. Dohody s Tureckom a Líbyou sú zjavným porušením právnych záväzkov, ku ktorým sa aj my hlásime.

Mnohí politici v strednej Európe však namiesto hľadania riešení vychádzajúcich z ľudských práv a medzinárodných záväzkov, radšej vyťahujú xenofóbne a islamofóbne karty, viniac pritom Európsku úniu a mimovládne organizácie za všetky negatívne dopady globalizácie. A mnohí voliči toto ich vysvetlenie akceptujú.

„Požadujeme preto v prvom rade návrat k zákonnosti a vláde práva. Musíme sa vrátiť k základným princípom medzinárodného práva a princípom vychádzajúcim z Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951,“ hovorí Barbora Meššová z Ligy za ľudské práva. Medzi ne patria napríklad zákaz vracania utečencov, ak im hrozí nebezpečie (tzv. non-refoulement), zákaz mučenia, zákaz neľudského a ponižujúceho nakladania s ľuďmi, a v neposlednom rade rešpekt k ľudskej dôstojnosti.

Odborníci taktiež odporúčajú upustiť od predstavy o akýchkoľvek povinných realokačných schémach. Namiesto toho volajú po podpore krajín a miest, ktoré sú pripravené prijímať utečencov, a iné členské krajiny EÚ nabádajú prispieť finančne, personálne či materiálne. Do strednej Európy by sa tiež mali čo najskôr vrátiť aj programy presídľovania ako dobrovoľného nástroja solidarity medzi krajinami.

Zoznam zúčastnených organizácií a kontaktov:

Liga za ľudské práva, Slovenská republika, Barbora Meššová, messova@hrl.sk Organizace pro pomoc uprchlíkům, Česká republika, Martin Rozumek, martin.rozumek@opu.cz Diakonie Austria, Rakúsko, Christoph Riedl, christoph.riedl@diakonie.at Asylkoordination Austria, Rakúsko, Lukas Gahleitner-Getz, gehleitner@asyl.at Human Constanta, Bielorusko, Kiryl Kafanan, bresthe@gmail.com Helsinki Federation for Human Rights, Poľská republika, Jacek Bialas, jacek.bialas@hfhr.pl Hungarian Helsinki Foundation, Hungary, András Léderer, andras.lederer@helsinki.hu Asylex, Švajčiarsko, Carolin Reichelt, international@asylex.ch PIC, Slovinsko, Urša Regvar, ursaregvar@pic.si The Centre for Refugee Support, Bielorusko, Andrej Klikunou, kliksha@gmail.com, Pro Asyl, Nemecko, Karl Kopp, kk@proasyl.de Swiss Refugee Council, Švajčiarsko, Adriana Romero, Adriana.Romer@fluechtlingshilfe.ch Slovenská humanitná rada, Slovenská republika, Viera Melková