Ako sa stravujú žiadatelia o azyl na Slovensku?

Reagujeme týmto na článok Nadácie zastavme korupciu o okolnostiach stravovania v migračných táboroch. Keďže v táboroch pôsobíme a už v minulosti sme riešili sťažnosti k strave, radi by sme vysvetlili pozadie celého príbehu.

Naši klienti v táboroch, žiadatelia o azyl, sa neraz sťažujú na kvalitu stravy. Vieme si predstaviť, aké to je byť v cudzej krajine a nemôcť si dať také jedlo, aké by sme jedli doma. Chute inej krajiny nám prídu cudzie.

Jedlo je kultúrna záležitosť, a ideálne by bolo, keby si naši klienti mohli v zariadeniach variť. Varenie a spoločné stolovanie je v krajinách, z ktorých väčšinou naši klienti prichádzajú veľmi dôležitou udalosťou, pri ktorej má každý člen rodiny svoju úlohu. Príprava jedla by bola ideálny spôsob vypĺňania mesiacov čakania na výsledok konania, no momentálne to z vreckového (0,27 EUR na deň na dieťa do 18 rokov a 0,40 EUR na deň pre dospelého) nie je možné. V súčasnosti sa podľa pravidiel nedá, aby klienti namiesto stravy dostávali stravné, a v niektorých táboroch nie je ani povolené, aby si sami varili.

Stravovanie v spoločnej jedálni je jednou z mála udalostí dňa, preto sa na neho sústredí toľko pozornosti . Klienti nám ukazujú nezjedené šproty v konzerve alebo povedia, že v piatok mali na obed iba “koláčik,” a “normálne jedlo” im nedali . My im vysvetľujeme, že je bežné, že v piatok sa na Slovensku nevarí mäso, ale podáva sa napríklad múčne jedlo. Potom spolu skúmame jedálny lístok, aby boli spokojní, že jedlá, ktorá budú jesť neobsahujú bravčové, a rešpektujú ich náboženské zvyklosti. Je to taký malý obojstranný interkultúrny tréning.

Poslali nám aj fotografie potravín po záruke, ale nebolo možné posúdiť, kedy boli podávané. Po upozornení na túto skutočnosť vedenie tábora sa podávanie produktov po dobe spotreby už aj podľa slov klientov neopakovalo.

V lete sa tých sťažností nahromadilo, a tak sme sa rozhodli získať pre klientov bližšie informácie. Pripomenuli sme im , že aj oni majú v skutočnosti nástroje ako sa brániť, ak je niečo neprávom proti nim. Dohodli sme sa, že musíme zistiť, ako sa veci majú, aby sme si mohli urobiť závery založené na faktoch.

V lete nás však v odpovedi Ministerstva vnútra SR na našu infožiadosť zaskočila informácia o cene za stravu,15,99 EUR na osobu na deň v Pobytovom tábore Rohovce, kde sme počúvali najviac sťažností klientov. Požiadali sme preto Ministerstvo vnútra o ďalšie podklady. Oblasť verejného obstarávania nie je našou expertízou, a tak sme podklady postúpili Nadácii zastavme korupciu. Výsledkom ich analýzy je tento blog .

Za Ligu za ľudské práva však chceme v prvom rade povedať, že 2,66 EUR na deň na osobu tak, ako je stanovené príkazom ešte z roku 2008, považujeme za strašne nízku sumu na celodenné stravovanie.

Trváme na tom, aby došlo k jej prispôsobeniu cenám na trhu. Zloženie je prispôsobované požiadavkám klientov podľa možnosti (napr. rešpektujúc ich náboženské vierovyznanie, vážne zdravotné potreby), a veríme, že takto to bude možné ešte lepšie zachovať.

Samozrejme nepožadujeme 15,99 EUR, ako to je v súčasnosti v Rohovciach, túto sumu považujeme za rovnako vzdialenú realite a predraženú.

Napokon dodávame pre tých, ktorých by zaujímalo, ako sa cena 15,99 EUR za stravu prejavila v stolovaní žiadateľov o azyl. Rozhodne neprejavila. V Rohovciach im naďalej podávajú jedno teplé jedlo denne, kvalita čoby bežná slovenská jedáleň, a dvakrát do dňa suchá strava, napr. krajec chleba a Bambino, alebo spomínané šproty v konzerve.

PS: V táboroch pre žiadateľov o azyl, sú ubytovaní výlučne tí cudzinci, ktorí na území SR podajú žiadosť o azyl, t.j. deklarujú, že majú obavu z prenasledovania alebo vážneho bezprávia v krajine svojho pôvodu, a preto sa do nej nemôžu vrátiť. Zákon o azyle im priznáva možnosť počas trvania azylového konania, v ktorom sa ich žiadosť o azyl posudzuje, bývať a stravovať sa v tábore - zariadení MV SR, pričom tí, ktorí majú finančné prostriedky môžu požiadať o pobyt mimo tábor a hradiť si ubytovanie a stravu sami. Teda v táboroch sú umiestnení predovšetkým tí, ktorí nemajú finančné prostriedky, aby si stravu a ostatné potreby zabezpečovali sami.